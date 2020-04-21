59 عاما وكان یتلقى الرعایة الصحیة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 18 یوما والآخر من الجنسیة الصومالیة یبلغ من العمر 63 عاما وكان یتلقى الرعایة الصحیة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 6 أیام.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال42 للوزارة إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 412 من الذین أصیبوا بالمرض بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح الیوم شفاء 45حالة جدیدة خلال ال24 ساعة الماضیة.

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