الكویت – كونا : أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند الیوم الثلاثاء تسجیل 85 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا (سارس كوف – 2 (المسبب لمرض (كوفید – 19 (في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة مع تسجیل حالتي وفاة جدیدتین لمقیمین أحدھما من الجنسیة البنغلادیشیة یبلغ من العمر

59 عاما وكان یتلقى الرعایة الصحیة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 18 یوما والآخر من الجنسیة الصومالیة یبلغ من العمر 63 عاما وكان یتلقى الرعایة الصحیة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 6 أیام.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال42 للوزارة إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 412 من الذین أصیبوا بالمرض بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح الیوم شفاء 45حالة جدیدة خلال ال24 ساعة الماضیة.