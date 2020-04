هدية بسيطة تكشف أهمية دعم المرضى معنويا… فيديو

يعتمد بعض الأطباء على الدعم المعنوي للمرضى ضمن برامجهم العلاجية، لأنها تسهم في زيادة كفاءة الجسم في مكافحة المرض.

ويكون هذا الأمر أكثر أهمية في حالة كبار السن، الذين يحتاجون للدعم المعنوي أكثر من غيرهم، خاصة إذا كانوا يعانون من بعض الأمراض.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام ممرضة تعتني برجل مسن في منزله، بتقديم هدية له، كان لها أثر في تحسن حالته الصحية.

Wonderful moment a care home worker gifts 94-year-old resident a pillow with his late wife’s picture on it pic.twitter.com/xc3Us4eB1p