محلل سياسي: إذا لم تسارع الحكومة اللبنانية بترتيب الوضع فإن العودة إلى الشارع ستكون أكثر قسوة

يواصل اللبنانيون احتجاجاتهم بمسيرات سيارة تجوب مختلف المناطق اللبنانية، بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي في البلاد.

وعلى الرغم انتشار فيروس كورونا، تجمّع عدد من المحتجين عند عدة نقاط في بيروت، وانطلقوا بمسيرة سيارة نحو قصر الأونيسكو تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، احتجاجا على الفقر والوضع الاقتصادي المتردي

والقوانين الواردة على جدول أعمال الجلسة، خصوصا قانون العفو العام.

وقد طالب المحتجون بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لتغيير السلطة السياسية الحالية والتي أوصلت البلد إلى الهاوية.

الكاتب والمحلل الاقتصادي قاسم قصير يقول لوكالة “سبوتنيك”: إن “الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان صعبة قبل انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف قصير قائلا: “قد تكون مشكلة الكورونا أدت إلى انسحاب المواطنين من الشوارع خوفا من الأوضاع الصحية، لكن ألم الجوع والفقر وعدم قيام الحكومة بالإجراءات المناسبة لاستيعاب ما يجري خصوصا في ظل إقفال المؤسسات

الخاصة وتوقف العمل، أدى إلى العودة إلى الشارع في أكثر من منطقة، إضافة إلى أن عودة الخلافات السياسية والحزبية قد دفعت بعض الأطراف لتشجيع الاحتجاج الشعبي مرة أخرى”.

وأشار قصير إلى أن لبنان أمام مرحلة صعبة إذا لم تسارع الحكومة بتقديم المساعدات وترتيب الوضع الاقتصادي والمعيشي، فإن العودة إلى الشارع ستكون أكثر قسوة مما كانت عليه قبل أزمة الكورونا لأن الجوع قاتل والناس لم تعد تستطيع أن تصبر أكثر مما صبرت عليه حتى اليوم”.

ولفت إلى أن “هناك عدة أسباب تؤدي إلى تأخر الحكومة بالقيام بالإجراءات المناسبة، أولاً الخلافات داخل الحكومة نفسها، الفريق الداعم للحكومة لم يتفق حتى الآن على رؤية محددة سواء على صعيد الموقف من المؤسسات الدولية أو على صعيد المعالجة الاقتصادية والمالية، ثانياً حجم الضغوط الداخلية سواء من قبل المصارف أو من قبل بعض الجهات الداخلية التي عندما يتم الحديث عن إجراء إصلاحات أو المس بأرباحها طيلة السنوات الماضية تنتفض وتعيد تحريك الوضع الداخلي والمالي مما يؤدي إلى تراجع الحكومة عن طرح بعض الأفكار كما جرى مع الكابيتال كونترول أو الهير كات”.

ورأى قصير أن لبنان أمام أزمة كبيرة، وليس هناك خيار أمام الحكومة إلا الذهاب نحو الأمام من خلال تبني خطة اقتصادية حقيقية وأن يتعاون الجميع، لأنه إذا لم يتم إجراء إصلاح للاستفادة من الدعم الدولي فإن الوضع سيزداد سوءا.

وتعقد الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.