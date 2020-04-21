السعودية تسير أولى رحلاتها الجوية لنقل الوافدين… البداية من مواطني هذه الدولة

كل الوطن- وكالات- سبتونيك : أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أولى الرحلات المخصصة لنقل الوافدين إلى بلدانهم، والتي ستبدأ من مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن “أولى الرحلات المخصصة لنقل الوافدين إلى بلدانهم، بدأت من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأشارت إمارة العاصمة المقدسة إلى أن “الرحلة تأتي ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإتاحة عودة بعض الوافدين إلى بلدانهم بشكل استثنائي”.

​وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السعودية، أعلن أن الوزارة “تعمل على تيسير جميع الصعوبات لعودة المواطنين من خارج المملكة“.

وأوضح أن “الأولوية ستكون لمن يعانون من حالات صحية طارئة أو استثنائية”، مشيرا إلى تحديد ثلاث نقاط لوصول المواطنين القادمين من خارج المملكة، وستكون في (الرياض وجدة والدمام).

وأضاف المتحدث أن “وزارة الخارجية أطلقت منصة للراغبين في العودة إلى المملكة”، مبينًا أن “مركز آمر يسهل إجراءات عودة من فقد جواز سفره”.