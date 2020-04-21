كل الوطن- متابعات- المدينة المنورة : سخر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المديمة المنورة جميع كوادره الطبية وإمكانياته الإسعافية والفنية على أعلى مستوى على مدار الساعة لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة تطبيق

منع التجول الكامل بأكثر من 80 فرقة ، منها 43 فرقة إسعافية و37 فرقة إسعافية أساسية و6 فرق إسعافية متقدمة لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس ، وتتضمن الخطة الشاملة التي وضعها الفرع

تنفيذ العديد من الجولات الميدانية التفقدية بهدف التأكد من قيام قيادة ومديري المراكز الإسعافية بالمنطقة من جاهزية وتعقيم السيارات والمعدات الإسعافية إلى جانب الحرفية في التعامل مع البلاغات التي يتم استقبالها في غرفة

العمليات من قبل فريق متخصص لمعرفة توجيه الفرقة المناسبة للحالة خاصة اذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا ومن ثم إبلاغ الفرقة عن طريق المسعف الإلكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ

المرضي ، وبعد وصول الفريق للموقع يتم التعامل مع الحالة إسعافياً متخذاً جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة لضمان سلامة الجميع ومن ثم نقل الحالة والتنسيق مع عمليات الشؤون الصحية وتزويدهم بمعلومات الحالة

وفي المرحلة الأخيرة يتم تعقيم سيارة الإسعاف بجميع ما تحتويه من معدات بأحدث أجهزة التعقيم .