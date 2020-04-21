تسجيل الدخول
» » د. عبدالمجيد الجلاَّل: تراجع مشروع إيران الإقليمي!

د. عبدالمجيد الجلاَّل: تراجع مشروع إيران الإقليمي!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: تراجع مشروع إيران الإقليمي!

لم تكن إيران ، في حالة ضعفٍ ووهن ، وافتقادٍ للرؤية الصحيحة ، كما هي عليه اليوم ، ومنذ انطلاقة الثورة الخمينية عام 1979 !
الشواهد على ذلك كثيرة ، ومتعددة ، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية ، فقد دخلت إيران في سلسلة من الأزمات والمشكلات التي يبدو أنَّها تؤذن بانتهاء أحلام بناء امبراطورية فارسية غاشمة تهيمن على المنطقة بأكملها !

اقتصادياً ومعيشياً ، اندلعت مظاهرات واحتجاجات ، في الكثير من المدن الإيرانية ، هي الأعنف في التاريخ السياسي الإيراني الحديث ، على خلفية أزمات اقتصادية ومعيشية حادة ، كارتفاع مؤشر البطالة ، وتراجع الاقتصاد ، وانخفاض العملة. وتعاملت حكومة إيران مع هذه المظاهرات والاحتجاجات ، بقسوة ، غير مستغربة من نظامٍ تهيمن عليه عقيدة محاربة كل صوت يخرج عن تعاليم ورؤى النظام ، وولاية الفقيه المشؤومة.

اقرأ أيضا...

استراتيجياً ، وأمنياً ، تعرضت إيران ، وأحلامها ، في الهيمنة والسيطرة ، على مقدرات وموارد المنطقة ، لانتكاسة خطيرة ، باستهداف رجلها الأقوى قاسم سليماني ، من قبل مقاتلات أمريكية ، وكان هو العقل المدبر لمشروعها الإقليمي، ومن شاهد بكاء خامئني عند قبر سليماني ، يدرك الخسارة الكبرى ، التي منيت بها إيران بمصرع سليماني ، وتأثير ذلك ، الحاسم ، على مخططاتها التوسعية في المنطقة.

وفي سورية ، يتراجع النفوذ الإيراني ، وبتدرج سريع الخطوات ، وهي التي أنفقت الكثير من مواردها وأموالها ورجالها ، لتكون سورية قاعدة إيرانية متقدمة لمشروعها الإقليمي ، فقد لعب الحليف الروسي التكتيكي ، لعبته ، وأدار ظهره للحليف الإيراني ، وفضَّل التنسيق والتعاون مع إسرائيل ، لتكون أداة ضرب لرجال ومنشآت إيران في سورية ، فأصبح رجالها ، وعناصرها ، وسلاحها ، تحت وطأة النيران والغارات الإسرائيلية ، وكل ذلك يتمَّ ، بدون تحرك روسي ، ولو ظاهراً ، لمساندة الحليف الإيراني ، ما جعل الإيرانيون يعتقدون بأنَّ التحالف مع روسيا لم يعد يخدم المصالح الإيرانية ، وهو مؤشر مهم على تلاشي النفوذ الإيراني في سورية ، ومؤشر مهم كذلك ، على السيادة الروسية الفعلية هناك .

وفي العراق ، مركز نفوذها الرئيس في المنطقة ، ولأول مرة ، خرج الكثير من العراقيين ، للمطالبة بخروج إيران من بلادهم ، وحمَّلوها كل مآسي العراق ، والطائفية التي زرعتها بين أفراده ومؤسساته ، وكان اللافت فيها الشعارات الكبيرة، التي رددها المتظاهرون ” إيران برا برا “.
في الملف النووي ، فشلت إيران في إقناع الأوروبيين بالوقوف معها ، ومساعدتها، في الالتفاف على العقوبات الأمريكية القاسية ، فقد هددت واشنطن أوروبا من مغبة الانصياع للمحاولات الإيرانية لفك الحصار عن اقتصادها ، ومواردها ، فاضطرت أوروبا الضعيفة إلى الانصياع للتهديد الأمريكي ، وترك إيران تحت طائلة العقوبات الأمريكية ، وعدم المجازفة بعلاقاتهم الاستراتيجية مع أمريكا، وهذه خسارة إيرانية كبرى ، بفشل محاولاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه !
وماذا بعد ، هذا غيضٌ من فيض، خلاصته أن المشروع الإقليمي الإيراني بات في غرفة الإنعاش ، وقد يموت في أية لحظة ، شريطة أن يستمر المجتمع الدولي موحداً ، في مواجهة أحلام بني فارس !

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379894

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.