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الصحة العالمية: الخفافيش هي المسؤولة عن نشأة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-21T16:42:53+03:00
2020-04-21T16:44:48+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الصحة العالمية: الخفافيش هي المسؤولة عن نشأة كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش في الصين، أواخر العام الماضي، ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي، إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.

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وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في إفادة صحفية في جنيف: “جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلا حيوانيا وأنه ليس فيروس تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر”.

وأضافت: “من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني”.

ومضت المتحدثة تقول إنه من غير الواضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر، لكن “من المؤكد” أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.

(رويترز)

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379913

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