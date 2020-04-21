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رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : منذ 4 ثواني
رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة
كل الوطن- رويترز: استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين.

وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر “اليونسكو” وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر.

وجلس رئيس البرلمان نبيه بري إلى مكتب على المسرح مع بدء الجلسات، التي ستستمر ثلاثة أيام.

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وسيناقش أعضاء البرلمان مشروعات قوانين منها قانون ينظم زراعة نبات القنب لاستخدامه للأغراض الطبية، وقانون العفو العام المثير للجدل، واقتراح برفع الحصانة من المحاكمة عن الوزراء.

رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة 

تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379923

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