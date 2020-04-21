مقاتل نمساوي يعلن إسلامه ويختار اسم “خالد” لنفسه (فيديو وصور)

كل الوطن- وكالات : أعلن النمساوي، ويلي أوت، مقاتل الفنون القتالية المختلطة MMA إسلامه خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”.

وذكر المقاتل النمساوي البالغ 37 عاما في الفيديو الذي ظهر فيه من داخل منزله، أن فترة العزل الصحي التي سببها فيروس كورونا، أتاحت له الكثير من الوقت للتدقيق في الدين الإسلامي بشكل كبير، وتوصل أخيرا إلى رغبته بالإعلان عن إسلامه للجميع.

وحرص أوت على نطق الشهادة في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قام بتغيير اسمه إلى “خالد” في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قال أوت في منشور آخر:

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم أخي بوراك كزيلرماك أعطاني سجادة صلاة ومصحفا. أدّينا صلاة الجمعة مع الأخوة. أنا عاجز عن الكلام عن هذه الاستجابة الإيجابية وأشكر المجتمع الإسلامي بأكمله على هذا الترحيب الحار”.

وأضاف: “لم يكن في نيتي أن تكون بهذا الحجم. لقد نشرتها بالفعل لأن الناس من حولي والأصدقاء يعرفون ذلك. أنت رائع جدا. شكرا لكم جميعا من أعماق قلبي. أعطيتموني قوة وقوّيتم إيماني بالله سبحانه وتعالى، ما شاء الله”.

ويذكر أن أوت خاض 37 نزالا في مسيرته الاحترافية، فاز في 19 منها وخسر في 17 ، وانتهى نزال واحد بالتعادل.

المصدر: instagram/Khalid (Wilhelm) Ot