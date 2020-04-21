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صفر إصابات بكورونا في كل من … لبنان وفلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية!

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
صفر إصابات بكورونا في كل من … لبنان وفلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية!

كل الوطن- وكالات- ار تى : أعلن كل من لبنان وفلسطين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إنها لم ترصد أي إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي، وبقي إجمالي الإصابات عند 677.

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في سياق متصل، شهدت اليوم العديد من المناطق اللبنانية تظاهرات بواسطة السيارات، رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة أنها لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عدد الإصابات في المحافظات الفلسطينية الشمالية استقر عند 314 إصابة، وفي المحافظات الجنوبية عند 15 إصابة، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 72 حالة.

أما في الأردن المجاور لفلسطين فقد أعلنت سلطاته، أمس الاثنين، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، وبقيت الحصيلة الإجمالية عند 417 حالة.

صفر إصابات بكورونا في لبنان وفلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية!
الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع والضفة

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع والضفة

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379932

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