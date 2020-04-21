ميمات “رقص التابوت” تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي… فيديو

انتشرت ميمات “رقص التابوت” بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الأخير.

Colombia: I know they didn't use the pallbearer meme to tell people to wash their hands 💀 pic.twitter.com/efUAU9pyae — Reanimatiion (@reanimatiion) April 16, 2020

ويعد “رقص التابوت” تقليدا قديما شائعا في غانا، حيث يستأجر سكان هذا البلد راقصين خاصين للجنازة لإرسال الموتى بمرح إلى العالم التالي، وهناك عدة مقاطع فيديو مختلفة للرقص الغاني المنتشرة على الإنترنت. وظهر أولهم على يوتوب في عام 2015.

ومن غير المعروف بالضبط كيف نشأت الميمات، إلا أن أول ميم ظهر على “تيك توك” في 26 فبراير/شباط 2020. وطبق مستخدم فيديو رقص التابوت مع فيديو لمتزلج ينفذ قفزة فاشلة.

والفكرة الأساسية من الميمات، هي أن فشل بطل الفيديو (المتزلج مثلا) أدى إلى وفاته، واستخدمت جميع الميمات مقطعا موسيقيا واحدا.

Dancing with a coffin, what could go wrong? pic.twitter.com/YyBpU6oJnr — What Could Go Wrong? (@gowrongwrong) April 20, 2020

ثم انتشرت ميمات أخرى يظهر عليها الراقصون مع النعش فقط والفكرة منها اقتراب الموت في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

سبوتنيك