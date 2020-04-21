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ميمات “رقص التابوت” تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي… فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-21T18:31:24+03:00
2020-04-21T18:32:09+03:00
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
ميمات “رقص التابوت” تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي… فيديو

انتشرت ميمات “رقص التابوت” بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الأخير.

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ويعد “رقص التابوت” تقليدا قديما شائعا في غانا، حيث يستأجر سكان هذا البلد راقصين خاصين للجنازة لإرسال الموتى بمرح إلى العالم التالي، وهناك عدة مقاطع فيديو مختلفة للرقص الغاني المنتشرة على الإنترنت. وظهر أولهم على يوتوب في عام 2015.

ومن غير المعروف بالضبط كيف نشأت الميمات، إلا أن أول ميم ظهر على “تيك توك” في 26 فبراير/شباط 2020. وطبق مستخدم فيديو رقص التابوت مع فيديو لمتزلج ينفذ قفزة فاشلة.

والفكرة الأساسية من الميمات، هي أن فشل بطل الفيديو (المتزلج مثلا) أدى إلى وفاته، واستخدمت جميع الميمات مقطعا موسيقيا واحدا.

ثم انتشرت ميمات أخرى يظهر عليها الراقصون مع النعش فقط والفكرة منها اقتراب الموت في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379942

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