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توجيه عاجل من الرئيس عبدربه منصور هادي بعد أحداث عدن

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
توجيه عاجل من الرئيس عبدربه منصور هادي بعد أحداث عدن

كل الوطن  – وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وجه الرئيس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمينية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول التي شهدتها عدن منذ فجر اليوم.

و شدد منصور على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والإسعاف والإيواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والأضرار المترتبة على ذلك.

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وطالب الرئيس اليمني بعمل رؤية استراتيجية تتضمن معالجات لتفادي أضرار السيول والكوارث.

وأشار إلى تسخير كافة الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية.

ووفقا للوكالة، أوضح نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الطوارئ الدكتور سالم الخنبشي للرئيس اليمني، الأوضاع الراهنة بمحافظة عدن والأضرار التي حدثت جراء هطول الامطار وتدفق السيول”.

وأشار إلى “الجهود المبذولة من خلال حالة الاستنفار والطوارئ المعلنة للمساعدة في تجاوز هذا المحنة وتجبير الضرر والشروع في اتخاذ المعالجات لتفادي تكرار أضرارها مستقبلا ومحاسبة المقصرين”.

واعتبر نائب رئيس الوزراء توجيهات الرئيس في هذا الصدد برنامج عمل يومي سيعمم على كل الجهات المعنية والمختصة بالشروع والتنفيذ الحرفي والفوري ل

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379943

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