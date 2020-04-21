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برومو “رامز مجنون رسمي” يتخطّى 2.5 مليون مشاهدة في أقلّ من 24 ساعة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-21T18:37:02+03:00
2020-04-21T18:38:11+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
برومو “رامز مجنون رسمي” يتخطّى 2.5 مليون مشاهدة في أقلّ من 24 ساعة

حقق البرومو الرسمي لبرنامج “رامز مجنون رسمي” أكثر من 2.5 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وأعلنت شبكة قنوات “إم بي سي مصر” في بيان لها، أن البرومو حقق هذه المشاهدات بعد طرحه مساء أمس الاثنين.

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واعتبرت القناة أن البرومو أثار إعجاب المشاهدين “لما احتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المثيرة التي تواجه النجوم الذين يقعون في فخ رامز”.

ويقول رامز جلال إنه يتحدى الجميع هذا العام بـ”الرعب والانهيار المسيطران على الأجواء”.

ويشهد برنامج “رامز مجنون رسمي” في الموسم الجديد استضافة ممثلين مثل فيفي عبده، ونبيلة عبيد، وغادة عادل، وياسمين صبري، ولاعبين مثل علي معلول، وطارق حامد، ومطربين مثل حسن شاكوش.

واعتاد رامز جلال تقديم هذه النوعية من البرامج على مدار 10 سنوات.

وعبرت فيفي عبده عن استيائها من المقلب، خلال إطلالة مع الجمهور عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، مؤكدة أنها سترفع قضية على الفنان المصري رامز جلال.

وقالت:”هرفع قضية على رامز جلال، دا مجنون، مجنون رسمي بجد، أنا مبقتش اسمع كويس، اتكهربت كتير جدا، وكان لازم أقول بحبك يا رامز على كرسي الاعتراف عشان متكهربش، أنا مبقيتش عارفه اسمع كويس زي الأول، دا كإنه بينتقم مني”.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379949

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