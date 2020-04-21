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أنثى الفهد تعلم صغارها عبور الطريق بشكل صحيح… فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة عبور أنثى فهد وصغارها الطريق في محمية كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة عبور أنثى فهد وصغارها الطريق في محمية كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

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ووثق السائحون من داخل سيارتهم المقطع المتداول، حيث تظهر أنثى الفهد وهي تعلم صغارها كيفية عبور الطريق، وكيف أنه لا يوجد هناك ما يدعو للخوف عند عبور طريق مليء بالسيارات.

وعلقت صاحبة الفيديو قائلة “لقد علقنا في ازدحام مروري بسبب توقف عدة سيارات لمشاهدة عبور الفهد”.

وأضافت أن هذه الزيارة هي الأولى لها ولابنتها إلى المحمية الطبيعية، وكانت رائعة حيث أسرعت ابنتها إلى إخراج الكاميرا وتوثيق هذه اللحظات المثيرة.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379956

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