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صحيفة: أطباء أصيبوا بكورونا تتحول بشرتهم إلى سوداء… صور وفيديو

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
صحيفة: أطباء أصيبوا بكورونا تتحول بشرتهم إلى سوداء… صور وفيديو

نقلت صحيفة “ديلي ميل” بيانات عن طبيبين صينيين تحولت لون بشرة وجههما إلى سوداء بعد إصابتهما بكورونا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب الصحيفة، أصيب الطبيبان “يي فان” و”هو ويفينغ” يبلغ كلاهما 42 عاما، أثناء علاجهما المرضى في مستشفى ووهان.

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وقال طبيبهم لي شوشينغ، لوسائل الإعلام الصينية، إن لون بشرتهما غير الطبيعي ناتج عن اختلالات هرمونية بعد أن تضررت الكبد بسبب الفيروس.

وتم وضع الطبيب يي على جهاز التنفس الاصطناعي “ECMO” لمدة 39 يوماً، بعد إصابته في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجهاز “ECMO” عبارة عن أداة تقوم بوظائف القلب والرئتين عبر ضخ الأوكسجين في الدم.

وأشار المريض يي، في مقابلة مع قناة “CCTV”، في المستشفى، أن صحته تحسنت إلى حد كبير، وأضاف أن يمكنه أن يتحرك في السرير بشكل طبيعي، لكنه لا يزال يكافح من أجل المشي بشكل مستقل.

وأشار إلى أنه شعر بالخوف عندما استيقظ لأول مرة وشاهد لون وجهه، كما أكد أنه تغلب على العقبة النفسية الآن.

أما بالنسبة للدكتور، هو، الذي يعمل اختصاصي مسالك بولية، فحالته خطيرة، كما عبر الطبيب الذي يعالجه، عن قلقه بشأن صحته العقلية.

وكان هو، آخر مريض وضع على جهاز تنفس من 7 فبراير/شباط إلى 22 مارس/آذار، واستعاد قدرته على الكلام في 11 أبريل/نيسان الجاري.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379960

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