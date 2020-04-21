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حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم 660 ألفا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم 660 ألفا

ارتفع الثلاثاء، عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 660 ألفا و45، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع “Worldometer” المختص برصد ضحايا كورونا، أن ألمانيا تصدرت قائمة المتعافين في العالم بـ95 ألفا و200.

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وجاءت إسبانيا ثانيةً بـ82 ألفا و514، تلتها الصين بـ77 ألفا و123، والولايات المتحدة بـ72 ألفا و410، وإيران بـ60 ألفا و965، وإيطاليا بـ48 ألفا و877، وفرنسا بـ37 ألفا و409.

وأظهرت نفس المعطيات أن عدد المتعافين من كورونا في تركيا، بلغ 13 ألفا و430، لغاية الثلاثاء.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و517 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 173 ألفا.

الأناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379980

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