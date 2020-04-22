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عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 45 ألف حالة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 45 ألف حالة

تجاوز العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ45 ألف حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379996

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