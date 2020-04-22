عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 45 ألف حالة

تجاوز العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ45 ألف حالة.
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