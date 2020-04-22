“فودافون” تعلق رسميا على تسبب شبكات الجيل الخامس في نقل عدوى كورونا

علق مسؤول تنفيذي في شركة الاتصالات العالمية “فودافون”، اليوم الثلاثاء، على نظريات المؤامرة المنتشرة والتي تربط شبكات الجيل الخامس للاتصال الخلوي بتفشي وباء فيروس كورونا.

وقال يوهان ويبرغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في فودافون، لشبكة “سي إن بي سي” إنه لا أساس لهذه النظريات وإنها تؤثر سلبًا على العاملين الرئيسيين في القطاع الصحي، مضيفًا: “بالفعل إنها أسوأ أنواع الأخبار المزيفة. أشعر بالحزن حقًا بشأن ذلك”.

تسببت هذا الادعاءات التي لا أساس في دفع بعض الناس لإشعال أبراج الهواتف المحمولة في بريطانيا وهولندا، ما أدى إلى غضب المسؤولين وشركات الاتصالات والعلماء.

وأوضح ويبرغ أنه حتى أمس الاثنين، أحرق المهاجمون 24 من أعمدة الإشارة التابعة للشركة، أحدها كان يدعم مستشفى جديد تابع للخدمة الصحية الوطنية البريطانية في برمنغهام بإنجلترا.

وأضاف: “إنه أمر فظيع حقًا. يريد العاملون في الخدمات الصحية الوطنية التحدث إلى أسرهم، لكن لا يمكنهم ذلك بسبب بعض الجهلة”.

كما أدت نظريات المؤامرة الزائفة إلى هجمات على مهندسي الاتصالات. أظهر مقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر امرأة تضايق عاملين، وتدعي أن شبكات الجيل الخامس يمكن أن تقتل الناس.

المصدر: سبوتنيك