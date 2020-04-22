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منى زكي تظهر مع أولادها في فيديو.. هكذا تقضي فترة الحجر المنزلي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-22T14:09:48+03:00
2020-04-22T14:11:02+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
منى زكي تظهر مع أولادها في فيديو.. هكذا تقضي فترة الحجر المنزلي

ظهرت الفنانة المصرية منى زكي في مقطع فيديو برفقة أطفالها، وتحدثت عن كيفية قضاء فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت منى زكى داخل منزلها وهي تشارك أبناءها لعبهم، كما شاركوها أعمال المنزل، لقضاء الوقت في المنزل دون الشعور بالملل الذي قد يصيب الأطفال والكبار على حد سواء بسبب طول البقاء في المنزل.

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دردشة في الحظر 😊 #خليك_في_البيت

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وعلقت منى زكى على الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، اليوم، قائلة: “أنا عارفه أننا الأيام دي كلنا قاعدين في البيت بس أكتر ناس هتحس بالكلام اللي بقوله ده أى حد عنده عيال لو عندك عيال متبهدل متمرمط مش بشكل عادى هي قعدت البيت بتزهق الكبار فأكيد الصغيرين هيزقوا أكتر مننا”.

وكانت الشركة المنتجة لأحدث مسلسلات الفنانة المصرية، منى زكي، قد حسمت الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول توقف تصويره بعد إصابة أحد أفراده بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت شركة “ميديا هب” في بيان لها وصفته بـ”الهام”، أن “أسرة مسلسل “تقاطع طرق” تؤكد أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة”.

المصدر: سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380022

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