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57 وفاة و5236 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
57 وفاة و5236 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

كل الوطن- ار تى : أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 57 وفاة و5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد مركز العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأربعاء في تقريره اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت 513 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57999 إصابة سجلت في 85 من أقاليم البلاد.

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وتماثل 547 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 4420 شخصا.

وذكر البيان أن الإصابات الجديدة سجلت في 78 إقليما في مقدمتها العاصمة موسكو (2548 إصابة)، مضيفة أن  43.4% من المرضى الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض.

وتتصدر موسكو بفارق كبيرة قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا، وتعود إليها 261 من إجمالي عدد الوفيات، و31981 من مجموع الإصابات المؤكدة بالعدوى في البلاد.

وتمثل أرقام اليوم أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380023

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