“بلومبرغ”: ملايين براميل النفط عائمة قبالة سواحل كاليفورنيا

كشفت “بلومبرغ” عن كميات نفط خام كبيرة مخزنة في ناقللات للنفط في الساحل الغربي للولايات المتحدة، ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه الطلب على الخام بشكل ملحوظ بسبب تداعيات انتشار كورونا

وقالت الوكالة إن نحو 20 مليون برميل من النفط مخزن في ناقلات للنفط قبالة سواحل كاليفورنيا، مشيرة إلى أن هذه الكمية تكفي لتلبية 20% من الطلب اليومي العالمي على الذهب الأسود.

وأضافت “بلومبرغ”، أن الناقلات واقفة وليس لديها وجهة تبحر إليها بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط.

ووفقا لتقديرات الوكالة فإن الحديث يجري عن نحو 13 ناقلة نفط، باتت تعمل كمرافق تخزين عائمة، لأن مصافي النفط التي كانت تنقل إليها النفط توقفت عن العمل أو خفضت نشاطها بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

وأدت إجراءات الحجر الصحي التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا إلى انخفاض هائل في الطلب العالمي على النفط، وتختلف التقديرات عن حجم الأنخفاض، لكن معظمها يشير إلى 20 – 30 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه أسواق النفط من تخمة زائدة في معروض النفط، لدرجة أن مخزونات النفط العالمية امتلاءت بشكل شبه كامل.

المصدر: “بلومبرغ”