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الكويت.. وفاتان و168 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
الكويت.. وفاتان و168 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن- ار تى – الكويت: أعلنت السلطات الصحية في الكويت عن تسجيل حالتي وفاة و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 13 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 2248.

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ولفتت الوزارة إلى أن الضحيتين الجديدين مقيمان من الجنسية الهدنية (75 و57 عاما)، وهما دخلا الرعاية المركزة قبل ستة وسبعة أيام على التوالي.

وتماثل 31 مريضا للشفاء من كورونا في الكويت خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 443 شخصا، فيما لا يزال 1792 آخرون يتلقون العلاج من الفيروس في البلاد، بمن فيهم 50 مريضا في العناية المركزة و21 منهم في حالة حرجة.

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الكويت مقارنة مع معدلات اليوم السابق عندما سجلت في البلاد 85 إصابة جديدة فقط، مع حالتي وفاة أخريين.

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وزارة الصحة – الكويت

تعلن عن تأكيد إصابة 168 حالة جديدة، وتسجيل 31 حالة شفاء، و حالتين وفاة جديدتين بـ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 2248 حالة

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المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380089

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