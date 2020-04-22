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العلماء يحددون البروتين المسؤول عن فقدان البصر

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
العلماء يحددون البروتين المسؤول عن فقدان البصر

كل الوطن- ميديك فوروم  : حدد باحثون من كلية ترينيتي الطبية في إيرلندا، هدفا جديدا محتملا لعلاج تنكس شبكية العين.

وتعتبر أمراض تنكس شبكية العين من الأمراض الشائعة في جميع أنحاء العالم، وعادة تكون السبب في فقدان البصر. وهذا يحصل نتيجة موت المستقبلات الضوئية-الخلايا التي تحول الضوء إلى إشارات كهربائية يتعرف عليها الدماغ.

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وقد تمكن الباحثون في إطار هذه الدراسة من تحديد البروتين المسؤول عن موت المستقبلات الضوئية.

تقول الدكتورة إيما أوزاكي، الباحثة العلمية في الكلية، “العديد من العوامل المختلفة يمكن أن تسبب تنكس شبكية العين، وبالتالي ضعف البصر وحتى العمى. ولكن  النقطة الرئيسية هنا هي موت المستقبلات الضوئية، الذي يسببه البروتين SARM1”

واتضح للباحثين أنه عند إزالة البروتين SARM1 في نموذج المستقبلات الضوئية يؤدي إلى إبطاء موتها، وتستمر في أداء وظيفتها.

وتفترض الدكتورة سارا دويل، المشرفة على البحث، أن البروتين SARM1 قد يصبح هدفا جديدا لعلاج تنكس شبكية العين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380100

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