السعودية.. الأمن يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة من منزلها

ألقت القوات الأمنية في مكة المكرمة بالسعودية، القبض على شخص حاول اختطاف فتاة من داخل مصعد منزلها بحي الشوقية بالمدينة.

السعودية.. الأمن يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة من منزلهاالسعودية.. النيابة تفك غموض قضية “خاطفة الدمام” وتطلب إنزال “حد الحرابة” بحق متهمين.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الجهات الأمنية بالمدينة تلقت بلاغا، من فتاة تفيد بتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل شخص مجهول داخل مصعد العمارة التي تقطنها.

وبحسب إفادة الفتاة: “لاذ المتهم بالهرب من الموقع قبل وصول الجهات الأمنية، بعد أن حاول الإمساك بها”.

وتمت متابعة المتهم وضبطه بحي الشوقية، وأكدت الجهات الأمنية على أنها سلمت المتهم إلى مركز شرطة “الكعكية” بحكم الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

المصدر: “سبق”