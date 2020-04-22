فرنسا.. 544 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 21 ألفا و340

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 21 ألفا و340 حالة، إثر تسجيل 544 وفاة جديدة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية جيرومي سالومون، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 183 ألفا و268، إثر تسجيل ألف و827 إصابة جديدة.

وأضاف أن 29 ألفا و741 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 5 آلاف و218 في وحدات العناية المركزة.

وأكد أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة يواصل انخفاضه للأسبوع الثاني.

وأشار إلى أن عدد المتعافين بلغ 40 ألفا و657، بعد تسجيل ألف و587 حالة شفاء جديدة.

ولفت إلى أن المدخنين يستغرقون وقتا أطول من غيرهم في التماثل للشفاء.

وتأتي فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة، وإيطاليا وإسبانيا.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و610 آلاف بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 182 ألفا، وتعافى أكثر من 714 ألفا، وفق موقع “Worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس.

الأناضول