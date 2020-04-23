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لأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة : الإنسان على رأس أولويات المملكة

كل الوطن- فريق التحرير
2020-04-23T12:18:45+03:00
2020-04-23T12:19:44+03:00
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
لأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة : الإنسان على رأس أولويات المملكة
كل الوطن- واس:  أكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، باتخاذها مبكراً قرارات حازمة وشجاعة لمواجهة جائحة كورونا، تترجم اهتمامها بالإنسان كونه في رأس أولوياتها.
‎وقال خلال اجتماع نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن بعد أمس «إن المملكة دفعت بحلول مبتكرة لتوفير أمن وصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها على حد سواء، ولتضمن حياة كريمة لهم» لافتاً إلى مبادرات دعم القطاع الخاص لضمان استدامته، ودعوة خادم الحرمين الشريفين إلى انعقاد قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين لمناقشة سبل مواجهة الجائحة، .
‎وأشار سموه إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج مجاناً لجميع مصابي فيروس كورونا من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، وتسهيل إجراءات المواطنين من خارج البلاد إلى وطنهم وتكفل الحكومة بتكاليف السفر والإعاشة كافة خلال فترة العزل الوقائي، ومساعدة المملكة السخية لمنظمة الصحة العالمية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380149

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