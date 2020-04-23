فرنسا.. 544 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 21 ألفا و340البنتاغون يعلن عن 25 وفاة و5724 إصابة بفيروس كورونا في الأجهزة العسكرية الأمريكيةحصيلة المتعافين من كورونا حول العالم 660 ألفاالصحة العالمية: الخفافيش هي المسؤولة عن نشأة كورونا“الصحة السعودية”: تسجيل 1147 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 1640 حالةقرار أممي يطالب “بالوصول العادل” لجميع دول العالم “للقاحات المستقبلية” ضد فيروس كورونافيديو.. ألمانيا تبدأ تدريجيا مرحلة الخروج من الحجر الصحي إثر “سيطرتها” على وباء كوروناتصيب 17 من أطفالها الـ18 بعدوى كورونا دفعةً واحدةالصحة المصرية: تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بفيروس كوروناكورونا.. بريطانيا تسجل 16509 وفيات في المستشفيات حتى ظهر الأحد
الرئيسية » محليات » أخبار المناطق » لأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة : الإنسان على رأس أولويات المملكة
لأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة : الإنسان على رأس أولويات المملكة
2020-04-23T12:18:45+03:00
2020-04-23T12:19:44+03:00أخبار المناطق•محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
رابط مختصر
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380149
مع د. فادي نصر وكيف نحمي أنفسنا من كورونا؟
على مدار الساعة
د. خيرية السقاف : رمضان يزور قلوبنا!.
د. سعدبن ناصر الشثرى: الاعتكاف في المنازل جائز والاعتزال أحب إلى الله
فرنسا.. 544 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 21 ألفا و340
السعودية.. الأمن يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة من منزلها
رابطة العالم الإسلامي تدعم 16 دولة ومنظمة عالمية لمواجهة جائحة كورونا
وزير الإعلام يلتقي عمداء كليات ورؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية
الصحة العالمية: فيروس كورونا المستجد سيكون معنا لمدة طويلة وقد يتجدد بسهولة
تدفق الناس في أسواق بغداد قبل حلول شهر رمضان
رمضان قديروف ينشر فيديو بتسريحته الجديدة
البنتاغون يعلن عن 25 وفاة و5724 إصابة بفيروس كورونا في الأجهزة العسكرية...
كورونا.. دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم
فيروس كورونا “يعششّ” في عيني امرأة بعد فترة طويلة من إزالته من...