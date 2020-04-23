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اكتشاف فيروس كورونا في مياه ري الحدائق بباريس

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
اكتشاف فيروس كورونا في مياه ري الحدائق بباريس

كل الوطن- وكالات: أغلقت باريس جزءا من شبكة بالمياه لديها بعد اكتشاف كميات ضئيلة من فيروس كورونا المستجد في المياه المستخدمة لتنظيف الشوارع وري الحدائق العامة.

وقالت البلدية في بيان الأحد إن مياه الشرب في باريس لا تزال آمنة.

وأضاف البيان أن مختبرا للمياه في البلدية اكتشف “آثارا ضئيلة” للفيروس في أربع من 27 من نقاط أخذ العينات في شبكة المدينة للمياه غير المستخدمة للشرب. وتختلف هذه الشبكة عن شبكة مياه الشرب في المدينة.

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وبعد الاكتشاف، علقت المدينة استخدام شبكة المياه غير المستخدمة في الشرب في الأماكن العامة، وتستخدم بدلا من ذلك مياها من شبكة مياه الشرب.

ويتم ضخ المياه غير المستخدمة في الشرب من نهر السين وقناة مجاورة، وتستخدم لتنظيف الشوارع وري الحدائق وفي بعض نوافير المدينة.

وجرى إغلاق جميع حدائق ومتنزهات ونوافير باريس أمام الجمهور في إطار إجراءات الإغلاق للحد من انتشار كورونا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380157

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