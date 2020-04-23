جدول مواعيد مسلسلات رمضان 2020 والقنوات الناقلة

بدأت العديد من القنوات الفضائية في عرض مسلسلات رمضان 2020، على رأس هذه القنوات قناة MBC مصر، وفيما يلي نتعرف إلى
مواعيد عرض مسلسلات MBC مصر 1، وMBC مصر 2:
- مسلسل “اللعبة”يعرض في تمام الساعة 7:30 مساءً.
- برنامج “خلي بالك من فيفي”يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءً.
- مسلسل “اتنين في الصندوق”يعرض في تمام الساعة 09:30 مساءً.
- برنامج “يحدث في مصر”يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءً.
- مسلسل “ونسني”يعرض في تمام الساعة 12:00 مساءً.
- مسلسل “وصل أمانة”يعرض في تمام الساعة “04:00 عصرًا.
- برنامج “رامز مجنون رسمي”يعرض في تمام الساعة 07:00 مساءً.
- مسلسل “فالنتينو”يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءً.
- مسلسل “النهاية”يعرض في تمام الساعة 02:00 ظهرًا.
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020 On E
- مسلسل “رجالة البيت”يعرض في تمام الساعة 07:00 مساءً.
- مسلسل “فرصة ثانية”يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءً.
- مسلسل “عمر ودياب”يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءً.
- مسلسل “النهاية”يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءً.
- مسلسل “الاختيار”يعرض في تمام الساعة 11:00 مساءً.
جدول مواعيد مسلسلات رمضان 2020 CBC
- مسلسل “خيانة عهد”
يعرض في تمام الساعة 07:00 مساءً.
- مسلسل “ليالينا 80”
يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءً.
- مسلسل “ونحب تاني ليه”
يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءً.
- مسلسل “رجالة البيت”
يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءً.
- مسلسل “فرصة ثانية”
يعرض في تمام الساعة 11:00 مساءً.
قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2020 المصرية DMC
- مسلسل “فرصة ثانية”
يعرض في تمام الساعة 07:00 مساءً.
- مسلسل “فلانتينو”
يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءً.
- مسلسل “لما كنا صغيرين”
يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءً.
- مسلسل “البرنس”
يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءً.
- مسلسل “رجالة البيت”
يعرض في تمام الساعة 11:00 مساءً.
مسلسلات رمضان 2020 الخليجية MBC
(مناسب للباقة)
موعد عرض مسلسلات رمضان 2020 على الحياة الحمرا
- مسلسل “خيانة عهد”يعرض في تمام الساعة 7:00 مساءً.
- مسلسل “100 وش”يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءً.
- مسلسل” عمر ودياب”يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءً.
- مسلسل “الفتوة”يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءً.
- مسلسل “لما كنا صغيرين”يعرض في تمام الساعة 11:00 مساءً.
جدول موعد عرض مسلسلات رمضان على النهار دراما
- مسلسل “القمر آخر الدنيا”يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءً.
- مسلسل “ولاد إمبابة”يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءً.
- مسلسل “سلطانة المعز”يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءً.
- مسلسل “شاهد عيان”يعرض في تمام الساعة 11:00 مساءً.
مسلسلات خليجية في رمضان 2020 على أبو ظبي دراما
- مسلسل “الساحر”بطولة عابد فهد، وستيفاني صليبا.
- مسلسل “النحات”بطولة باسل خياط، وأمل بوشوشة.
- مسلسل “مانيكان”بطولة هيا عبد السلام.
- مسلسل “رجالة البيت”بطولة أكرم حسني، وأحمد فهمي.
- مسلسل “ونحب تاني ليه”بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي.
- مسلسل “خاشع ناشع”بطولة عبد الله زيد.
- مسلسل “الشهد المر”بطولة حبيب غلوم، وزهرة عرفات، وهيفاء حسين.
- مسلسل “كنا أمس”بطولة ميساء مغربي، وخالد أمين.
- مسلسل “مفتاح القفل”بطولة جابر نغموش.
- مسلسل “درويشيات”بطولة سعاد عبد الله، وإبراهيم الحربي.
مسلسلات رمضان 2020 كاملة بدون إعلانات
تتيح العديد من المنصات العربية الإلكترونية مسلسلات رمضان 2020، حيث يمكنك متابعتها في أي وقت على مدار اليوم، وذلك بالجودة التي تختارها، إليك أهم المنصات العربية:
- منصة “أوان“يمكنك متابعة العديد من المسلسلات، مثل: القمر آخر الدنيا، وبـ100 وش، ورقم الحظ 7،وحكايات ابن الحداد، وشغف، وخيانة العهد، وخوصة وبوصة، وسكر زيادة، وقرقاشة 2،
وبنت صوغان، وشعبية الكرتون.
- منصة “شاهد. نت”يمكنك متابعة مسلسلات رمضان 2020، على رأسها: “لعبة النسيان، والبرنس، واللعبة،عمر ودياب، وأم هارون، والميراث، وشغف، وهيا وبناتها، وونسني، واتنين في الصندوق،
وعدد كبير من المسلسلات العربية.
- منصة “Watch It“شاهد العديد من مسلسلات رمضان، وأهمها: الاختيار، وفرصة ثانية، ونحب تاني ليه، والبرنس،ورجالة البيت، فضلاً عن العديد من المسلسلات خارج السباق الرمضاني، مثل: ختم النمر، وقوت القلوب، وغيرها الكثير.