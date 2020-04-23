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“ساما” توجّه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر للعاملين المشمولين بدعم “ساند”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
“ساما” توجّه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر للعاملين المشمولين بدعم “ساند”

كل الوطن – الرياض

​أعلنت مؤوسسة النقد العربي السعودي أنه بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380204

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