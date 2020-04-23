أمانة عسير تضبط مستودعًا للعسل المغشوش بأبها

كل الوطن – الرياض

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير احدى المحلات في سوق الثلاثاء الشعبي بمدينة أبها حولها عدد من العمالة الوافدة تدير مستودع للعسل المغشوش.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية و خلال جولاتها اليومية ضبطت احدى محلات العسل في سوق الثلاثاء يديره عدد من العمالة وبعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات من العسل الفاسد والذي تم إعادة تعبئة في عبوات واستخدام ملصقات لتسويقه.

وأضاف بأنه تم رصد عدد من المخالفات منها عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين وتعبئة المواد بطريقة صحيحة، فضلا عن سوء النظافة في الموقع.

كما بين بأن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 2200 كجم من العسل الفاسد و الغير صالح للاستخدام الادمي وكان مجهزا لتسويقه عبر مواقع الانترنت.

مشيرا الى ان المضبوطات قد تم تحضيرها بتواريخ صلاحية حديثة علما بأنه قد مضى على انتهاء صلاحيتها اكثر من 5 سنوات و ذلك بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها.

وأكد الحميدي بأنه تم إتلاف المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي فيما تم اغلاق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

الجدير بالذكر بأن ما تقوم به أمانة منطقة عسير من حملات تعتبر حملات رقابية مستمرة على المصانع والمعامل والمستودعات وكافة الانشطة المتعلقة بالصحة العامة.