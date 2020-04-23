المغرب تستخدم طائرات دون طيار لمراقبة تنفيذ الحجر الصحي…فيديو

كل الوطن- متابعات- سبتونيك: ستخدمت سلطات مدن مغربية، طائرات دون طيار “درون” مزودة بمكبرات صوت لتوعية السكان بالامتثال لتعليمات الحجر الصحي في المناطق التي يتعذر على المركبات الوصول إليها.

ويظهر الفيديو، الذي نشره موقع “360” المغربي، طائرات بدون طيار مجهزة بمكبرات صوت تجوب شوارع مدينة طنجة، التي يصعب الوصول إليها بالمركبات لتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم ضمن جهود سلطات المدينة على تنفيذ كامل لنظام الحجر الصحي.

وأضاف الموقع أن السلطات في مدينة طنجة اختارت استخدام الطائرات دون طيار للوصول إلى الأحياء الشعبية، التي يصعب على المركبات الوصول إليها، على غرار التجربة التي أجريت في مدن أخرى مثل مراكش وبركان.

وتقوم الطائرات الصغيرة، التي يتم التحكم فيها عن بعد بنشر رسالة “ابق في المنزل من أجل سلامة الجميع”.

وأفادت تقارير رسمية أنه منذ بدء تطبيق الحجر الصحي الالزامي في المملكة تم اعتقال أكثر من 53000 شخص، نصفهم تم تقديمهم إلى النيابة المختصة لعدم الامتثال لتدابير الطوارئ.

وطالبت الوزارة المواطنين “بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية”

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