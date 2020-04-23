تسجيل الدخول
» » الرئيس قيس سعيد يناقش المبادرة التونسية بشأن كورونا مع السيسي

الرئيس قيس سعيد يناقش المبادرة التونسية بشأن كورونا مع السيسي

كل الوطن- فريق التحرير
2020-04-23T16:49:54+03:00
2020-04-23T16:51:06+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الرئيس قيس سعيد يناقش المبادرة التونسية بشأن كورونا مع السيسي

كل الوطن- وكالات- سبتونيك : أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية تلقي الرئيس قيس سعيد، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على “فيسبوك” تم خلال هذه المكالمة “تبادل التهاني بشهر رمضان المعظم، كما تم استعراض جملة من الذكريات المتعلقة بشهر رمضان ومنها حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973

التي وافقت اليوم العاشر من شهر رمضان وحقق فيها الجيش المصري انتصارا عسكريا كبيرا باجتيازه قناة السويس وتحطيمه جدار بارليف”.

اقرأ أيضا...

وأكد الرئيس قيس سعيّد على أن “شهر رمضان هو شهر جهاد النفس وشهر الانتصارات، معربا عن تمنياته بأن تجتاز الأمة والإنسانية كلها هذه الجائحة العالمية”.

كما تم التطرق إلى المبادرة التونسية أمام مجلس الأمن والهادفة إلى “اعتماد مقاربة عالمية في معالجة فيروس كورونا لأن هذا الوباء لم يستثن أحدا”.

وعبّر الرئيس المصري عن “دعمه ومساندته لهذا التصور ولهذا السعي حتى تكون الأمم المتحدة متحدة بالفعل  في مواجهة خطر يهدد الإنسانية جمعاء”.

1045018331 0:294:3076:1930 705x375 80 0 0 e65dba3b836f52daeef477124839707b.jpg - كل الوطن
الرئيس التونسي يتصل بمحمد بن زايد لمناقشة إجراءات مكافحة كورونا

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380221

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.