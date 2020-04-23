الرئيس قيس سعيد يناقش المبادرة التونسية بشأن كورونا مع السيسي

كل الوطن- وكالات- سبتونيك : أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية تلقي الرئيس قيس سعيد، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على “فيسبوك” تم خلال هذه المكالمة “تبادل التهاني بشهر رمضان المعظم، كما تم استعراض جملة من الذكريات المتعلقة بشهر رمضان ومنها حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973

التي وافقت اليوم العاشر من شهر رمضان وحقق فيها الجيش المصري انتصارا عسكريا كبيرا باجتيازه قناة السويس وتحطيمه جدار بارليف”.

وأكد الرئيس قيس سعيّد على أن “شهر رمضان هو شهر جهاد النفس وشهر الانتصارات، معربا عن تمنياته بأن تجتاز الأمة والإنسانية كلها هذه الجائحة العالمية”.

كما تم التطرق إلى المبادرة التونسية أمام مجلس الأمن والهادفة إلى “اعتماد مقاربة عالمية في معالجة فيروس كورونا لأن هذا الوباء لم يستثن أحدا”.

وعبّر الرئيس المصري عن “دعمه ومساندته لهذا التصور ولهذا السعي حتى تكون الأمم المتحدة متحدة بالفعل في مواجهة خطر يهدد الإنسانية جمعاء”.