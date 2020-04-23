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“الصحة السعودية”: 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والحصيلة ترتفع 13.929 حالة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-23T17:19:45+03:00
2020-04-23T17:22:08+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
“الصحة السعودية”: 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والحصيلة ترتفع 13.929 حالة

كل الوطن – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 1158 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 13.929حالة.

وتوزعت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بين العديد من مدن المملكة، وكان بينها 15% من السعوديين.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي حول تطورات فيروس كورونا، تسجيل 113 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 1925.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 121 حالة وفاة.

وشدد المتحدث على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية في الحصول على معلومات عن الفيروس.

وأشار العبد العالي إلى توقع تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط للفيروس.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380238

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