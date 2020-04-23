مرفت غزاوى: مرحباً رمضان

أتى شهر رمضان الفضيل يحمل لنا مع أيامه الروحانيات و الطمأنينة النفسية التي نشتاق إليها في هذا الوقت الصعب الذي نمر به ، ربما سيكون هناك بعض الاختلاف هذا العام عن الأعوام الماضية فلن نحظى بصلاة التراويح في المساجد و لن نتمكن من الاجتماعات العائلية على موائد الإفطار و السحور ،

سنظل نتوجه لله بكل جوارحنا ، نؤدي الفروض كاملة بكل إيمان ، بقلوب تحيا بذكر الله سبحانه و تعالى و بألسن لا تنقطع عن الدعاء و التضرع ليتقبل منا و ليرفع الله عن الأمة هذا البلاء الذي نقبله بأنفس راضية طالما انه مقدر علينا ..

لكن السلوى أننا و لله الحمد نعيش في عزة و كرامة و أمان في ظل هذا الوطن الفخم العظيم ، نحمد الله حمداً كثيراً على نعمة الصحة و العافية ..

وكلما إشتدت الأزمة فانها في طريقها للإنفراج باذن الله و لعلها بالنسبة لنا أحد دروس الحياة التي تعلمناه و تعلمه اولادنا معنا ..

لم تمر هذه الأزمة دون أن تترك أثرها في البشر ، نعم لقد تغيرنا و رأينا الحياة من منظور مختلف ، انتبهنا لأمور كانت غائبة عنا و عرفنا مقدار النعم التي نرفل بها دون أن ندرك قيمتها …

عرفنا أن الحرية الحقيقية مكانها داخلنا نحملها كأغلى الممتلكات نمارسها و نحن من يختار كيف و متى ..

عرفنا كيف تحلق الأرواح المتحابة و تلتقي معاً بغض النظر عن المسافات الفاصلة بينها ..

عرفنا معنى الأسرة و عدنا بالزمن إلى أيام جميلة حين اجتمع أهل البيت في حضن غرفة يتبادلون النقاشات و الحوارات بعيدا عن جمود التكنولوجيا ..

اكتشفنا مواهبنا التي غفلنا عنها في زحمة الحياة اليومية المليئة بالمتاعب التي استهلكت طاقاتنا و نحن في سباق مع الزمن لتأمين المادة !!

كما قد نسينا المشاعر الانسانية و الوجدانية حتى أصبحنا كالآلات المبرمجة فقط !!

تعلمنا أن احترام الأنظمة و التقيد بالقوانين ليس ضعفا و إنما اضافة قيمة فيها إحترام الذات و الإحساس بالمسؤولية هو الذي يجعل المواطن جديراً بالوطن الذي يعيش في ربوعه …

عرفنا ان التكاتف مصدر القوة ، و بالعزيمة نصل لبر الأمان مهما طالت المسافة ..

رمضان شهر الرحمة أهله الله علينا و عليكم بالخير و البركة لتستثمر أيامه بالعبادات و نتفائل بالغد الأجمل و كل عام و الجميع بخير ،،،،