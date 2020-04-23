في بلاغ رسمي… ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر الفسوق

اتهمت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، الفنانة سما المصري، بالسب والقذف، وذلك خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها، اليوم الخميس.

كما لفت شعبان سعيد محامي ريهام سعيد، في البلاغ الذي يحمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن “المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب”، بحسب بوابة “أخبار اليوم” المصرية.

وطالب النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات في بلاغات سابقة مقدمة ضد سما المصري، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بتهمة “تقديم محتوى جنسي فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعلا فاضحا وعلنيا للتحريض على الفسق والفجور”.

وقال محامي ريهام سعيد في بلاغه إنه “سبق وأن تقدّم وموكلته بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت عليها وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميا، دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدي سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة”.

وكانت ريهام سعيد قررت رفع دعوى قضائية ضد سما المصري في سبتمبر/ أيلول 2019، متهمة إياها بالسب والقذف، وبالإضافة إلى “نشر الفسق والفجور”.

وتضمّن البلاغ المقدم إلى النيابة من قبل ريهام سعيد، عدد من المقاطع المصور والفيديوهات الجنسية والإباحية الخاصة بسما المصري.

واتهم البلاغ سما المصري، بالاعتياد على نشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض خلالها جسده بإيحاءات جنسية واضحة، وعبارات جنسية واضحة وصريحة، بحسب قول البلاغ.

كما أرفق الفريق القانوني للإعلامية ريهام سعيد البلاغ بأسطوانة مدمجة على صور ومقاطع فيديو خاصة بالراقصة المصرية، بعضها مصور من غرفة نوم سما المصري.

وقالت ريهام سعيد في البلاغ: “سما المصري تتعمد لفت الأنظار، من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية”، مطالبة بسرعة التحقيق وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

المصدر: وكالات