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رمضان غدا في كل دول مجلس التعاون الخليجي إلا واحدة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-23T20:32:59+03:00
2020-04-23T20:36:24+03:00
رمضانياتعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
رمضان غدا في كل دول مجلس التعاون الخليجي إلا واحدة

أعلنت كل دول مجلس التعاون الخليجي، أن أيام أيام شهر رمضان غدا الجمعة، فيما عدا دولة واحدة.

وسينطلق شهر رمضان غدا الجمعة في السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين، باستثناء سلطنة عمان.

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وأعلن الديوان الملكي السعودي نقلا عن المحكمة العليا أنه تقرر أن غدا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان لهذا العام.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380279

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