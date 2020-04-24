خادم الحرمين: نبتهل إلى الله في رمضان أن يرفع عنا كل بلاء

كل الوطن – الرياض

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تويتر: نأمل أن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام لشعبنا وشعوب العالم.

وأضاف الملك سلمان قائلا “نبتهل إلى الله في رمضان أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء”.

وأكد العاهل السعودي، في وقت سابق الخميس، خلال كلمة بمناسبة شهر رمضان، ألقاها وزير الإعلام المكلف وبثتها قناة “الإخبارية” السعودية، على ضرورة “مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب والالتزام بالتعليمات”.

نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك، مبتهلين إليه عز وجل أن يتقبل منا صيامه وقيامه، ومتضرعين له بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 23, 2020

وقال: “نعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان”.

وشكر الملك سلمان “المرابطين والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية”، مشيرا إلى اعتزازه “بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا”.

وتابع خادم الحرمين الشريفين: “حريصون على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان”.

وأضاف الملك سلمان: “نتألم لعدم أداء صلاة الجماعة والتراويح في بيوت الله. تعليمات الشرع جعلت الحفاظ على الأنفس من أجّل المقاصد”.