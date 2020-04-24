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د. التويجري يصدر قراريّ تكليف في صحة الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
د. التويجري يصدر قراريّ تكليف في صحة الرياض
مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د محمد بن عبد العزيز التويجري

كل الوطن – الرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراريّ تكليف شملت الاستاذ تركي بن حنس العصيمي مديراً لمستشفى حوطة بني تميم ، كما تم تكليف الاستاذ حمود بن مرزوق العتيبي مديراً لمستشفى الخاصرة
من جانبه عبر ” المكلفان ” عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380464

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