بوتين يوقع قانونا يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية الروسية دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، على قانون يسمح للأجانب بتقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية دون أن يتخلوا عن جنسيتهم الأصلية.

وبالنسبة للراغبين في الحصول على الجنسية الروسية، والذين لهم حق في الحصول عليها بإجراءات مبسطة، يلغي القانون شرط الإقامة في الأراضي الروسية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى شرط تقديم أوراق تثبت امتلاك موارد رزق شرعية بالنسبة للبالغين بلا جنسية إذا كانت لديهم الجنسية السوفيتية في السابق وعاشوا أو يعيشون حاليا في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق دون أن تكون لديهم جنسية تلك الدول.

وتلغى هذه الشروط بالنسبة للأجانب المتزوجين بالمواطنين الروس بشرط إقامتهم في روسيا ووجود أطفال مشتركين، كما ينطبق ذلك أيضا على أي أجنبي يعتبر أحد والديه على الأقل مواطنا روسيا مقيما في روسيا.

واعتبارا من الآن، سيشمل نظام الحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة مواطني مولدوفا وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان بشرط حيازتهم على وثيقة إقامة سارية المفعول في روسيا دون النظر إلى مدة أقامتهم في البلاد.

كما ينص القانون الجديد على تخفيض مدة العمل المطلوبة للحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بالنسبة للأجانب والأشخاص بلا جنسية المقيمين في روسيا والذين تلقوا بعد 1 يوليو عام 2002 تعليما بموجب البرامج الأساسية في المؤسسات التعليمية أو العلمية الروسية الحائزة على الاعتماد الحكومي.

المصدر: “تاس”