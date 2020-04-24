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لا أحد يعرف الحقيقة.. طوكيو وواشنطن تناقشان الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
لا أحد يعرف الحقيقة.. طوكيو وواشنطن تناقشان الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية

تناقش الحكومة اليابانية مع الإدارة الأمريكية تقارير عن مشاكل صحية محتملة يعاني منها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفق ما أعلنه أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا.

وقال في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم: “أود أن أمتنع عن التعليق على هذه القضية، ولكننا نجري مناقشات مختلفة حول الوضع الصحي لكيم جونغ أون مع الولايات المتحدة والدول المهتمة الأخرى”.

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وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، بأن طوكيو تعمل بنشاط على جمع وتحليل المعلومات حول هذه القضية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بأن كيم خضع لعملية جراحية.

لكن مسؤولين كبارا في كوريا الجنوبية قالوا إن التقارير التي أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب، غير صحيحة.

وقال المكتب الرئاسي في سيئول إنه لا توجد مؤشرات معينة من كوريا الشمالية تفيد بأن الزعيم البالغ 36 عاما “مريض جدا”.

المصدر:”تاس”+RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380476

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