ترامب يدعو لتطهير الرئة بالمعقم أو الأشعة.. وسخرية.. شاهد

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بدعوته الأطباء إلى وضع آلية لتطهير الرئتين، عن طريق الأشعة أو المعقّم.

وقال ترامب في مؤتمره اليومي بالبيت الأبيض، إنه يحث الأطباء على حقن مصابي فيروس “كورونا” بمعقّمات لتطهير رئاتهم، أو عبر تطهيرها باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، أو أي ضوء قوي.

BREAKING: President Trump unveils his newly discovered Clorox-cure for the Coronavirus. pic.twitter.com/Ki8MHXyv4M — Paul Lidicul (@PaulLidicul) April 24, 2020

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز”، عن أخصائي أمراض الرئة فين جوبتا، قوله إن فكرة ترامب “غير مسؤولة، وخطيرة”.

"Can we Inject people with disinfectant?" pic.twitter.com/LxdNFxwVOe — The Agitator (@UKDemockery) April 24, 2020

وتابع: “يفعلها من يريد قتل نفسه”.

وتهكم ناشطون على فكرة ترامب بنشر فيديوهات ساخرة تظهر الرئيس الأمريكي وهو يتناول مواد منظفة.

امام كوبرى امبابة...زمان

كان بعضهم ينصب حلقة لبيع ادوية مغشوشة...قالك ايه قالك اه قالك وحد الله..

زجاجات تحتوى مياه صفرا...لكنها تقضى على كل الامراض وبقرش صاغ واحد يامواطن...

السى ان ان اليوم :

تشبه ترامب بالباعة الجائلين للادوية المفشوشة فى الغرب الامريكى زمان... pic.twitter.com/xz7z3vjzTj — mohamed salem (@mohamed53303368) April 24, 2020

وفي السياق ذاته، قال دونالد ترامب، إن الوصول لعلاج لفيروس كورونا بات قريبًا، مشيرًا إلى أنه رغم إعادة فتح البلاد إلا أنه لن يتم التخلي عن الإجراءات والاحتياطات التي أوصي بها الخبراء والأطباء.

وأشاد ترامب، بالتقدم الملموس الذي أحرزته بلاده في مكافحة تفشي فيروس كورونا داخل 23 ولاية أمريكية.

الرئيس الامريكي يشرح لديبرا بريكس الطبيبة الخصائية و العالمة في مجال اللقاح و المناعة عند الانسان،

ترامب يشرح لها كيف يجب ان تعالج المصابين

ابو ثقب نسخة امريكا 😅👏 pic.twitter.com/1o4LSs5Ld8 — MR.AMEER. Al Bayati (@ameer_bayati) April 24, 2020

وأضاف قائلا “اقتربنا للغاية من التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا”، مؤكدا أنه يتم حاليا تطوير طرقً لعلاج فيروس كورونا تعتمد على البلازما المشتقة من دماء المتعافين.

وطالب ترامب الأمريكيين بمواصلة العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي بالتزامن مع إعادة تخفيف القيود.

كلوريكس ترندنج في أمريكا بعد أن اقترح #ترامب على الاطباء النظر في استخدام مطهرات عبر ادخالها إلى الرئة لعلاج #فيروس_كورونا — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 24, 2020

كما دعا الرئيس الأمريكي مواطني بلاده إلى “الاستمتاع بالشمس” بعد الكشف عن دراسة تظهر انه من المفترض أن ضوء الشمس والحرارة المرتفعة تقضي أسرع على فيروس كورونا.

وتابع “آمل أن يستمتع الناس بالشمس، وإذا كان لها تأثير فإن ذلك أمر عظيم”.

من جانبه، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي: “إن بلاده الأكثر تضررًا من فيروس كورونا نجحت في تجاوز ذروة انتشاره”.

وفي وقت متأخر الخميس، تخطى إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ50 ألفًا

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و714 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 190 ألفا، وتعافى أكثر من 744 ألفا، وفق موقع “وورلد ميتر” المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر: وكالات