ترامب يدعو لتطهير الرئة بالمعقم أو الأشعة.. وسخرية.. شاهد

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بدعوته الأطباء إلى وضع آلية لتطهير الرئتين، عن طريق الأشعة أو المعقّم.

وقال ترامب في مؤتمره اليومي بالبيت الأبيض، إنه يحث الأطباء على حقن مصابي فيروس “كورونا” بمعقّمات لتطهير رئاتهم، أو عبر تطهيرها باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، أو أي ضوء قوي.

BREAKING: President Trump unveils his newly discovered Clorox-cure for the Coronavirus. pic.twitter.com/Ki8MHXyv4M