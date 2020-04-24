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إقامة أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-24T14:53:20+03:00
2020-04-24T15:02:26+03:00
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : منذ 10 دقائق
إقامة أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي

كل الوطن – الرياض

أقيمت في المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة .

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كما قامت الوكالة بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة بالإضافة إلى كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد والتي تعمل بدقة عالية على بعد بلا توقف.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380492

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