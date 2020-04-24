أول يوم رمضان… عاصفة رملية تضرب مصر والأرصاد تحذر… فيديو

كل الوطن- وكالات – سبتونيك : تشهد مصر، اليوم الجمعة، حالة من عدم استقرار الطقس، تصاحبه عاصفة ترابية والتي أثرت على الرؤية في شوارع القاهرة والمحافظات، وتسببت في إغلاق العديد من الطرق.