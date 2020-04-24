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أول يوم رمضان… عاصفة رملية تضرب مصر والأرصاد تحذر… فيديو

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : منذ 54 ثانية
أول يوم رمضان… عاصفة رملية تضرب مصر والأرصاد تحذر… فيديو
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380510

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