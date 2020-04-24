السعودية.. إغلاق مستشفى خاص في الطائف إثر إصابة 6 من عامليه بكورونا

أغلقت لجنة المخالفات الصحية في مدينة الطائف السعودية، أحد المستشفيات الأهلية، عقب الكشف عن إصابة 6 من العاملين فيه بفيروس كورونا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المستشفى تكتم على الحالات المخالطة لأربعة من موظفيه أعلن عن إصابتهم بالفيروس قبل 3 أسابيع، ثم أعقبتها إصابتان بعد ذلك.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبد الهادي الربعي، أنه “حرصا من وزارة الصحة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع وتماشيا مع توجهات القيادة الحكيمة في مجابهة كورونا، أصدرت لجنة المخالفات الصحية بالطائف قرارها بإغلاق المستشفى المخالف”.

وأضاف الربيعي، أن “المنشأة لم تتحرك بشكل جدي استوجبت معه سرعة اتخاذ قرار إغلاق كامل وفوري لحماية المجتمع”.

وأشار، إلى أنه يعمل حاليا فريق من صحة الطائف على متابعة الوضع الصحي للمرضى الراقدين بالمستشفى واتخاذ كل ما يلزم لسلامتهم.

المصدر: “عكاظ”