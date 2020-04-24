«الشؤون الإسلامية» تطلق برامجها خلال شهر رمضان : تنفيذ مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين حول العالم

كل الوطن- متابعات- الجزيرة : قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إطلاق مجموعة كبيرة من المحاضرات والندوات والمشاريع الخاصة بشهر رمضان، واتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها في الشهر الكريم، إلى جانب إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، ومشروع توزيع التمور خارج المملكة عبر المراكز الإسلامية والملحقيات الدينية بعدد من دول العالم، ومشروع الترجمة الفورية لتلاوة أئمة الحرمين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة تضمن عدداً من التعليمات الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، وإطلاق عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة خلال الشهر الكريم.

استمرار العمل بغلق المساجد مؤقتاً وتحديد أذان العشاء

ونصت تعليمات الوزارة الموجهة لمنسوبي المساجد بالمملكة استمرار العمل بتعليق أداء الجمع والجماعات بالمساجد والجوامع، والاقتصار على رفع الآذان للصلوات المفروضة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا، كما نصت التعليمات التأكيد على المؤذنين بالتقيد برفع الآذان بأوقات الصلوات المفروضة، وأن يكون وقت رفع آذان صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك في وقته المعتاد كالأشهر الأخرى بدون تأخير، نظراً لإقامة الصلاة بالمنازل.

منع الاعتكاف بالمساجد

أما من جهة الاعتكاف، فأوضحت وزارة الشؤون الإٍسلامية أنه نظراً للظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا، فقد تم منع الاعتكاف في المساجد لحين زوال هذه الجائحة، وأن الإمام سيكون مسؤولاً في حال تم فتح المسجد للمعتكفين.

استمرار برنامج العناية بالمساجد وتعقيمها وصيانتها

كما أكدت الوزارة على مواصلة برنامج تعقيم المساجد وتهيئتها, وصيانة أجهزة التكييف, والإضاءة, ودورات المياه, ووسائل السلامة والأمن، والتأكيد على مراقبي المساجد والصيانة والتشغيل ملاحظة ذلك، ومتابعة خدم المساجد وعمال الصيانة.

محاضرات علمية وندوات عبر قنوات ومواقع التواصل

وفي جانب العمل الدعوي بشهر رمضان المبارك، فقد أنهت الوزارة الفسح لعدد من المحاضرات والندوات، والدروس العلمية، والكلمات الوعظة، والمسابقات العلمية عن طريق تطبيقات تقنية عن بعد، تمثل برنامجاً متميزاً يعين المسلم على أداء عباداته وفق المنهج الصحيح، وتنظمها عبر القنوات الفضائية والإذاعية الرسمية، وقنوات البث المباشر من خلال فروعها في مناطق المملكة، قياماً بواجبها في الدعوة إلى الله، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تخصيص عدد كبير من المحاضرات للحديث عن آداب وأحكام الصيام، وفضائل شهر رمضان، وأهمية اغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات.

تواصل تنفيذ برامج توعوية عن خطر فيروس كورونا

وفي إطار مشاركة الوزارة الفاعلة في برامج التوعية والإرشاد لبيان خطر وباء كورونا، فإن الوزارة تواصل تنفيذ مجموعة كبيرة من المحاضرات والكلمات، وبث المقاطع التوعوية عبر منصاتها المختلفة خلال شهر رمضان المبارك؛ للتوعية بخطر الوباء، والتأكيد على أخذ الاحتياطات الوقائية كافة، كما تم التعاون مع المكاتب التعاونية كافة بالمملكة -التي يزيد عددها على 420 مكتباً تعاونياً- لمضاعفة الجهد في التوعية والإرشاد في هذا الصدد.

استمرار تعليم القرآن الكريم عبر الوسائط الإلكترونية

كما أوضحت الشؤون الإسلامية -في بيانها- أن عملية تعليم القرآن الكريم في رمضان مستمرة عبر جمعيات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة بالمملكة، من خلال البرامج الإلكترونية عن بعد، بما يحقق استمرار الطلاب والطالبات وغيرهم من الراغبين في حفظ وتعلم القرآن الكريم بمراجعة القرآن خلال هذه الجائحة وهم في بيوتهم.

رقابة على الدروس عبر قنوات البث المباشر

فيما شددت الوزارة على متابعة كافة الدروس والمحاضرات التي تلقى في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الدعاة والداعيات دون أخذ إذن رسمي من الوزارة، حيث إن الوزارة أتاحت فسح كافة البرامج الدعوية إلكترونياً عبر منصة تيسير، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الرسمية ضد من يقيم أي منشط دعوي غير رسمي في إطار مسئوليتها في ضبط المنابر الدعوية، كما دعت المواطنين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد 1933 .

إيقاف مشاريع التفطير بمساجد المملكة إجراءات احترازية

وفي إطار العمل وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا التي سبق التعميم عنها، فإن الوزارة تجدد التأكيد على منسوبي المساجد بالمملكة بعدم إقامة أي مشروع لتفطير الصائمين بالمساجد، أو المسطحات المجاورة لها بالمملكة، وأكدت على أئمة المساجد بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين (وغيرها) حتى ولو كانت مشاريع عبر السلال الغذائية، وتوجيه من يرغب في التبرع بالتوجه مباشرة للجهات الخيرية المصرح لها.

تنفيذ مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين حول العالم

وفيما يتعلق بمشروعات الوزارة بالخارج، فقد أكملت الوزارة الاستعدادات كافة لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم، عبر السلال الغذائية، والذي يستهدف مليون صائم، وفق الإجراءات الاحترازية بتلك الدول المستهدفة بالمشروع، بالتنسيق مع الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بالخارج.

تنفيذ مشروع توزيع هدية الملك من التمور في 24 دولة حول العالم

في إطار مشاريع الخير التي يتعاهد خادم الحرمين الشريفين إخوانه المسلمين بالعالم، أنهت الوزارة كافة الاستعدادات المتعلقة بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور بواقع (200) طن، توزع على 24 دولة متوزعة بجميع قارات العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية بالخارج.

محاضرات بلغات عالمية للمسلمين حول العالم

وأولت الوزارة جانب التوعية والإرشاد عناية فائقة للمسلمين بالعالم، حيث أعدت وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية خطة عمل لدعاتها من خريجي الجامعات السعودية بدول العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التابعة للوزارة حول العالم في شهر رمضان المبارك، على تنفيذ مجموعة كبيرة من المحاضرات والندوات العلمية عبر البث المباشر، وبلغات عالمية؛ لتنوير الناس بأحكام الشهر الكريم، والعناية بالعقيدة الصحيحة، ونشر قيم التسامح والتعايش والمحبة القائمة على مبدأ الوسطية والاعتدال.

تطوير مشروع ترجمة تلاوة أئمة الحرمين للإنجليزية والفرنسية

وفي إطار نقل رسالة الإسلام الخالدة، وتعاليمه السمحة القائمة على المحبة والتسامح للمسلمين وغير المسلمين بالعالم، فقد دشنت الوزارة قبل أيام مشروع تطوير الترجمة الفورية باللغتين الإنجليزية والفرنسية لتلاوة أئمة الحرمين الشريفين في صلاتي التراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك للعام الجاري، عبر شاشات القنوات السعودية الرسمية، عقب اكتمال كافة الاستعدادات الفنية والهندسية التي اتخذتها الوزارة، بالتعاون مع وزارة الإعلام عبر إحدى الشركات الوطنية المتميزة بالترجمة الفورية.

وصايا عامة للشهر الكريم

وفي ختام البيان الصادر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حثت الوزارة الجميع على استغلال أيام الشهر ولياليه بالاستزادة من الأعمال الصالحة، وكثرة قراءة القرآن والدعاء وبذل الصدقات، سائلة الله العلي القدير أن يبلغ الجميع شهر الصيام والقيام، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، كما سألت الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء وأوفاه على عنايتهما ودعمهما اللامحدود لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين في العالم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يصرف عنها وجميع بلاد العالم الوباء والبلاء.