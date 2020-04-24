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أمير المدينة يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
أمير المدينة يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان

كل الوطن- واس: رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المبارك .

وقال سموه: “أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولي عز وجل أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الكريم عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم سيدي”.

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كما رفع سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه: “يطيب لي أن أتقدم لسموكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عزوجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، ولسموكم تحياتي وتقديري” .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380543

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