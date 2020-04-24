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“ديتول” تحذر من اقتراح ترامب حقن مرضى كورونا بمواد التطهير

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-24T18:09:26+03:00
2020-04-24T19:47:54+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
“ديتول” تحذر من اقتراح ترامب حقن مرضى كورونا بمواد التطهير

حذر مسؤولو مصانع مستلزمات التنظيف، من استخدام موادهم المطهرة في العلاج من فيروس كورونا، بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية محاربة العدوى بهذه المواد.

وقال المسؤول في الشركة المصنعة لمنظفات “ديتول” و”لايسول” ريكيت بنكيسر، إنه لا يجب “تحت أي ظرف إدخال منتجاتنا المطهرة إلى جسم الإنسان سواء عن طريق الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى”.

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وكان ترامب قال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن فكرة حقن مرضى “كوفيد-19” بمواد التطهير “تبدو مثيرة للاهتمام بالنسبة لي”.

واقترح الرئيس الأمريكي أيضا “تعريض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية”، بهدف علاج مرضى الفيروس.

وأشار الأطباء في وقت سابق إلى أن فكرة حقن المرضى بمواد التطهير “خطيرة وغير مسؤولة”.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380548

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