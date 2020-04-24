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الرئيسية » الصحة والجمال » فيديو.. حقيقة نشأة فيروس كورونا: هل هو مصنع مخبريا؟ سرب عمدا؟ أم أن تدمير البشر للطبيعة كان السبب.. لكن ما علاقة الطبيعة؟
فيديو.. حقيقة نشأة فيروس كورونا: هل هو مصنع مخبريا؟ سرب عمدا؟ أم أن تدمير البشر للطبيعة كان السبب.. لكن ما علاقة الطبيعة؟
2020-04-24T18:35:01+03:00
2020-04-24T19:47:53+03:00الصحة والجمال•فيديوهات•كورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380561
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