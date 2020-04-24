كل الوطن – متابعة : شددت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجمعة العشرين، على أن فيروس كورونا (كوفيد-19) يتسبب بإزهاق الأرواح وتشتيت الأسر وتهديد اقتصادنا. ولمحاربة هذا الفيروس، لابد من تقديم الدعم الفوري للاستجابة لحالات الطوارئ والتشخيص والعلاج وتطوير اللقاحات اللازمة وتصنيعها وتوزيعها.

ومن هذا المنطلق، فقد ناشد قادة مجموعة العشرين كافة الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد إلى المساهمة في هذه الجهود وسد الفجوة التمويلية البالغة قيمتها 8 مليار دولار أمريكي. ولتحقيق هذا الهدف وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول، لا بد من تضافر الجهود.

وأكدت المملكة، أنه يتم الآن متابعة المساهمات الساعية لتحقيق هدف المجلس العالمي لرصد التأهب بجمع مبلغ 8 مليار دولار أمريكي من خلال الموقع الالكتروني: www.g20.org

وتعهدت المملكة العربية السعودية وبصفتها رئيس مجموعة العشرين، بتقديم 500 مليون دولار. وإيماناً بروح التضامن والتعاون فقد بذلت الدول والمنظمات الخيرية وشركات القطاع الخاص جهود استثنائية في المساهمة بتقديم 1.9 مليار دولار حتى الآن من أجل الوصول إلى الهدف البالغ قدره 8 مليار دولار امريكي. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به.

ومن جانبه، أعرب الشربا السعودي لمجموعة العشرين، الدكتور فهد المبارك، انّه لا يمكننا أن نقلل من أهمية التعاون والتضامن الدولي لمحاربة هذا الوباء.

“إنّ التحديات العالمية تتطلب منّا تقديم حلول عالمية، وقد آن الأوان للوقوف ودعم الجهود للتوصل إلى لقاح، واتخاذ تدابير علاجية اخرى لمحاربة فيروس كوفيد-19. وإننا نثني على الجهود التمويلية القائمة حول العالم ونؤكد على الحاجة الملحّة لسد الفجوة التمويلية