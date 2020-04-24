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الرئيسية » عربي ودولي » اتصال بين الرئيس التونسي والملك سلمان…
اتصال بين الرئيس التونسي والملك سلمان…
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380583
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